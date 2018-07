Plenul Camerei Deputatilor urmeaza sa dezbata miercuri modificarile la Codul penal. Comisia parlamentara speciala pentru elaborarea legilor Justitiei a adoptat marti raportul privind modificarile la Codul penal, dupa ce acest proiect a fost aprobat de Senat. Raportul a ramas in forma adoptata de Senat, modificarile fiind unele de natura tehnica. S-au inregistrat 12 voturi "pentru", sapte impotriva si doua abtineri - din partea UDMR. Proiectul de modificare a Codului penal, initiat de parlamentari PSD si ALDE, a fost adoptat marti in plenul Senatului, in calitate de prima Camera sesizata. Modificarile…