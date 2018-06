Modificările la Codul de procedură penală - miercuri, în dezbaterea Senatului Printre amendamentele adoptate se afla cel care stipuleaza ca instanta de judecata poate dispune controlul judiciar pe o perioada de cel mult 30 de zile, prelungit cu cel mult 160 de zile, cel care spune ca suspectul sa fie adus cu mandat de aducere numai in mod exceptional si motivat, iar denuntul sa fie in termen de 6 luni de la luarea la cunostinta despre infractiune.



