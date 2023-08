Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Grupul Țiriac a cumparat, direct și indirect, 5% din Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania și proaspat listata triumfal la Bursa de Valori București, in oferta publica. Este o investiție pe termen lung, a declarat fiul lui Ion Țiriac, adaugand ca Hidroelectrica…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, ca listarea la Bursa a actiunilor Hidroelectrica va aduce avantaje de ordin economic, financiar si investitional pentru Romania. “Listarea mult asteptata a actiunilor societatii Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania…

- “Cu siguranta sunt aici oameni care au merite mult mai mari decat mine in acest vis care se implineste astazi. Listarea Hidroelectrica este un vis pentru foarte multi romani, de peste zece ani. Nu este proiectul unei persoane, nu este un proiect de infrastructura fizica, nu putem scrie pe el ”inceput…

- Radu Hanga a declarat ca oferta pentru Hidroelectrica s-a derulat intr-un moment complicat din mai multe puncte de vedere. “Aceasta oferta s-a derulat intr-un moment complicat, atat din punct de vedere economic, ne aflam intr-o perioada in care inflatia a crescut, dobanzile au crescut, investitorii…

- Intr-o intervenție la postul Digi 24, Nicu Marcu, președintele ASF, a declarat ca a avut incredere in piața din Romania in ceea ce privește listarea Hidroelectrica. “Autoritatea a susținut permanent ca listarea Hidroelectrica sa fie numai in Romania. Am a avut incredere in piața din Romania, am avut…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat, marti seara, ca pretul la anumite produse de baza, in Romania, este mai mare decat in Germania si a subliniat ca din luna august se vor vedea efectele ordonantei privind plafonarea. ”O sa reusim pentru ca de aceasta data avem parteneri si le multumesc inca o data…

- ”O sa reusim pentru ca de aceasta data avem parteneri si le multumesc inca o data marilor retaileri care s-au angajat in acest parteneriat cu Guvernul Romaniei. Avem si procesatorii, si producatorii, si distribuitorii. Trebuie sa reusim acest pariu. Nu putem in continuare sa ne facem ca nu vedem ca…