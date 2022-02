USR va sesiza Curtea Constituționala pe modificarile votate de PSD, PNL și UDMR la Regulamentul Camerei Deputaților, pe motiv ca „instaureaza cenzura in Parlament”. In replica, liberalii susțin ca este vorba de reglementari normale, in contextul derapajelor din ultima perioada. „Deputații USR susțin cu fermitate ca orice forma de agresiune trebuie sancționata dur, mai ales cand se intampla in Parlament, forul suprem de dezbatere al Romaniei, dar nu pot fi de acord ca, sub acest pretext, sa se limiteze transparența și sa se blocheze dreptul romanilor de a ști ce decizii iau cei pe care ei i-au…