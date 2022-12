Modificările climatice fac epidemia de holeră aproape incontrolabilă, avertizează OMS Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) semnaleaza pericolul exploziei epidemiei de holera la nivel global. Mai ales ca, potrivit epidemiologiștilor, schimbarile climatice exacerbeaza aceasta ”boala a saraciei”, transmite 20 Minutes. Iar penuria de vaccinuri complica totul, facand ca situația sa fie fara precedent de cateva decenii. Stocul mondial de vaccinuri contra holerei pentru a face fața urgențelor este aproape epuizat și cele 36 de milioane de doze produse in fiecare an au fost deja alocate. ”Harta este aproape roșie”, a declarat doctorul Philippe Barboza. In prezent, autoritațile sanitare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia sanitara a ONU a precizat ca, in prezent, exista circa 30 de tari la nivel global care au raportat focare de holera anul acesta, cu o treime mai mult decat intr-un an obisnuit, relateaza Agerpres, care citeaza Reuters.''Nu mai avem vaccinuri. Mai multe tari continua sa le solicite si este extrem…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca stocul global de vaccinuri impotriva holerei este epuizat sau extrem de redus in contexul in care 30 de țari au raportat focare in acest an, cu o treime mai mult decat intr-un an obișnuit, informeaza Agerpres.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) au facut apel la vigilenta in contextul unei cresteri a numarului de cazuri de imbolnavire grava la copii in urma infectarii cu streptococul de grup A, conform unei declaratii comune ce a fost publicata…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) au facut apel la vigilenta din cauza creșterii numarului de copii bolnavi grav in urma infectarii cu streptococul de grup A.

- In urma cu trei ani, Covid-19 a zguduit lumea. Pandemia nu s-a incheiat. Iar cercetatorii estimeaza ca este de așteptat sa apara și alte epidemii. Se va termina coșmarul? „Nu am ajuns inca acolo”, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații la inceputul lunii decembrie. Daca cel puțin 90% din populația…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat ca o epidemie de holera se raspandeste rapid in Liban, pentru prima data dupa mai multe decenii, relateaza BBC preluat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cazurile de imbolnavire cu holera au crescut dramatic anul acesta, mai ales in zonele cu saracie și conflicte, relateaza Reuters, citat de Digi24. Exista focare raportate in 26 de țari, iar numarul deceselor crește continuu, a declarat vineri un oficial al Organizației Mondiale a Sanatații. Intr-un…