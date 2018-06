Mai multi arheologi au lansat un apel joi in legatura cu nevoia implementarii unor actiuni urgente pentru a salva mii de situri istorice din Arctica, care "dispar cu rapiditate" din cauza modificarilor climatice, un fenomen de doua ori mai pronuntat in regiunea Polului Nord decat in celelalte zone ale planetei, informeaza AFP. In regiunea supranumita "Marele Nord" se afla aproximativ 180.000 de situri arheologice - majoritar in zona arctica norvegiana (60%), zona arctica a Canadei (19%) si in Alaska (20%) - pe care "climatul rece si umed" din aceasta regiune le-a "conservat intr-o maniera extraordinara"…