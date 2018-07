Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat publicat pe pagina de Facebook a MJ, in perioada 12-13 iulie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader si secretarul de stat, Marieta Safta, participa la reuniunea informala a Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), organizata in Austria, la Innsbruck.In acest…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat joi, in contextul participarii la Consiliul JAI de la Innsbruck, Austria, cu o delegatie a Ministerului Justitiei si Afacerilor Interne din Suedia despre masurile luate in vederea reducerii supraaglomerarii si imbunatatirii conditiilor din penitenciarele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat joi, in contextul participarii la Consiliul JAI de la Innsbruck, Austria, cu o delegatie a Ministerului Justitiei si Afacerilor Interne din Suedia despre masurile luate in vederea reducerii supraaglomerarii si imbunatatirii conditiilor din penitenciarele…

- In ceea ce privește DIICOT, voi lua o decizie saptamana viitoare, dupa ce se termina toate procedurile NATO, iar in ceea ce privește DNA, nu am nicio masura concreta.Președintele nu negociaza aceste chestiun, aceste chestiuni probabil se negociaza de Ministrul Justiției, inainte sa faca propuneri,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat, luni, delegatiei Comisiei de la Venetia parcursul legilor justitiei, modificarile aduse codurilor dupa transpunerea in legislatie a directivei europene privind prezumtia de nevinovatie si modificarile pentru punerea in acord cu decizii CCR.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut o intrevedere, la sediul Ministerului Justiției, cu membrii delegației Comisiei de la Veneția.Potrivit unui comunicat de presa, subiectele abordate in cadrul discuției au vizat aspecte privitoare la parcursul legilor justiției și stadiul actual al…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca discutiile cu delegatia Comisiei de la Venetia vor viza Legile Justitiei, modificarile aduse Codurilor penale, transpunerea directivelor europene in legislatia romaneasca, dar si punerea in acord a...

- O delegatie condusa de ministrul Tudorel Toader a participat la reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), organizata la Luxemburg, a anuntat, marti, Ministerul Justitiei (MJ). Potrivit unui comunicat de presa postat pe site-ul MJ, acesta a fost ultimul Consiliu JAI organizat de Presedintia…