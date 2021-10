Modificări temporare în zona Cocoșul de Aur! S-a inceput reconfigurarea zonei Cocoșul de Aur din Municipiu. Pentru un disconfort cat mai mic in trafic, lucrarile vor avea loc preponderent noaptea, in funcție de starea vremii. Autoritațile prognozeaza ca acestea vor fi finalizate pana luni. S-a preluat sugestia venita de la cetațeni, privind intrarea pe doua benzi in sensul giratoriu spre strada Calarașilor. La solicitarea Poliției Rutiere se... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Boris Johnson a declarat sambata ca va examina normele privind imigratia si nu va exclude eliberarea mai multor vize temporare in efortul de a contribuit la reducerea deficitului de soferi de camioane (si cisterne), care a generat penuria de combustibil care se inregistreaza in prezent…

- Premierul Boris Johnson a declarat sâmbata ca va examina normele privind imigratia si nu va exclude eliberarea mai multor vize temporare în efortul de a contribuit la reducerea deficitului de soferi de camioane (si cisterne), care a generat penuria de combustibil care se înregistreaza…

- Ca urmare a numeroaselor sesizari primite la Primaria Targu Mureș, respectiv a numeroaselor evenimente rutiere petrecute, potrivit Poliției Rutiere, in zona strazii Ștefan cel Mare colț cu Bradului, in cadrul ședinței Comisiei de circulație a Municipiului Targu Mureș s-au adoptat urmatoarele modificari…

- Trei cazuri de pesta porcina africana au fost depistate in localitatile Lunca Ozunului si Bacel, din județul Covasna. Autoritatile au dispus masuri pentru limitarea extinderii bolii. Conducerea Directiei Sanitar-Veterinare (DSVSA) Covasna a precizat ca animalele bolnave au fost lichidate, gospodariile…

- Premierul Florin Citu a transmis astazi ca vrea ca autoritatile statului sa isi faca treaba si sa ii amendeaza pe parlamentarii AUR, care nu au purtat masca joi in Parlament. „Regulile sunt aceleași pentru toți. Cine crede ca e deasupra legii doar pentru ca este parlamentar, se inseala! Vreau sa vad…

- S-a intrat in line dreapta pentru instalarea de bariere la trecerile la nivel cu calea ferata de pe DN 17 de la Livezile și Prundu Bargaului. Subprefectul Lorand Toth, șeful Poliției Rutiere, comisarul șef Ciprian Buta, primarul din Livezile Traian Simionca și reprezentanți de la Secția Bistrița a Drumurilor…

- Autoritatile germane au revizuit conditiile de intrare in Republica Federala Germania, in contextul pandemiei de COVID-19, astfel incat, incepand de duminica, toate persoanele cu varsta de cel putin 12 ani trebuie sa prezinte, la intrarea pe teritoriul acestei tari, dovada vaccinarii impotriva COVID-19,…

- Coalitia de guvernare a decis imbunatatirea legislatiei in contextul cresterii preturilor la materialele de constructii, astfel incat valoarea contractului sa fie actualizata in functie de aceste cresteri, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban. "Am discutat un subiect foarte important si trebuie…