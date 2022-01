Modificări temporare în circulația trenului Dacia In urma solicitarii primite de la administrația feroviara ungara – MAV referitor la efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara din Ungaria (intre stațiile Bekecssaba și Lokoshaza), CFR Calatori informeaza ca in perioada1 februarie – 17 iunie 2022 vor interveni modificari in circulatia trenurilor internationale, astfel: in perioada 01 februarie – 16 iunie 2022 · trenul IR 346 București Nord – Sighișoara – Coșlariu – Arad – Curtici – Lokoshaza va circula ca tren IR 12346 pe ruta alternativa prin Episcopia Bihor (in loc de Curtici), astfel: București Nord (plecare 14.00) – Sighișoara… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia anumitor trenuri internationale va fi modificata, in perioada 1 februarie - 17 iunie 2022, ca urmare a solicitarii primite din partea administratiei feroviare ungare - MAV pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara din Ungaria, informeaza CFR Calatori, intr-un comunicat…

- Joi dimieața, la ora 00:16, timpul nefavorabil a generat caderea unei crengi pe firul de contact din stația Strambuța, ducand la intreruperea temporara a circulației trenului IR 1822 Arad – București Nord, anunța CFR Calatori.

- Circulația feroviara in zona de vest a țarii se realizeaza pe anumite tronsoane cu dificultate, anunța CFR Calatori. De cealalta parte, CFR Infrastructura anunța ca toate magistralele feroviare sunt deschise circulației și nu sunt anunțate deranjamente in trafic. Singura porțiune despre care ambele…

- Noul Mers al Trenurilor 2021-2022 va intra in vigoare incepand cu data de 12 decembrie și va fi valabil pana la data de 10 decembrie 2022. In medie, vor circula zilnic 1.200 de trenuri, in funcție de perioada din an, anunța CFR SA Calatori. Oferta de transport feroviar de pasageri este adaptata cererii…

- Noul Mers al trenurilor 2021-2022, care intra in vigoare de duminica, 12 decembrie 2021, prevede circulatia zilnica, in medie, a 1.200 de trenuri operate de CFR Calatori, in functie de perioada din an, conform unui comunicat al companiei. Noul Mers al Trenurilor va fi valabil pana la data de 12 decembrie…

- CFR Calatori a anunțat ca, incepand cu 12 decembrie, intra in vigoare noul Mers al Trenurilor 2021-2022, ce va fi valabil pana la data de 10 decembrie 2022. Oferta de transport feroviar de pasageri este adaptata cererii de piata atat prin optimizarea duratelor de parcurs, cat si a programului si capacitatii…

- Politistii de frontiera din Arad, de la Nadlac si Curtici, au prins 22 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare si masini sau pe jos. Unii dintre acestia sunt minori, potrivit news.ro. "In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a…

- Un om a murit și trei au fost raniți dupa un accident in care au fost implicate patru tiruri. Doua sunt inmatriculate in Bulgaria, unul in Ungaria și cel de-al patrulea la Arad. Niciunul dintre conducatorii auto nu consumase alcool, potrivit polițiștilor. Circulația a fost blocata de bucațile de plastic…