Stiri pe aceeasi tema

- Dewayne Johnson a stropit in mod regulat buruienile cu erbicidele produse de firma chineza, in timp ce lucra ca paznic la o școala din California. El este unul dintre cei peste 5000 de reclamanti din SUA care sunt in aceeasi situatie.

- Numarul victimelor in urma cutremurului din Indonezia s-a dublat. Potrivit celor mai recente date, 345 de oameni au fost declarati morti, iar peste 1.400 s-au ales cu traumatisme. Zeci de persoane sunt internate in stare grava.

- Un cutremur devastator a zguduit insula Lombok din Indonezia, in diminea:a zilei de duminicE. }n acel timp, Chrissy Teigen se afla in vacan:E in Bali, o insulE din apropiere, "i a povestit experien:a prin care a trecut.

- MAE a transmis, luni, ca autoritatile indoneziene nu au notificat ambasada cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate de cutremului produs duminica in zona insulei Lombok, iar la nivelul misiunii diplomatice nu s-au inregistrat solicitari de asistenta consulara.

- Presedintele american Donald Trump a declarat starea de urgenta in statul California, afectat din 23 iulie de puternice incendii de padure. Bilantul dezastrului a ajuns la sase morti. Trump a...

- Surse citate de TMZ au declarat ca Demi Lovato a primit un tratament de urgenta care se da de obicei in cazul supradozelor cu heroina. Duminica, Demi Lovato a avut un concert in California alaturi de Iggy Azalea. Luni noaptea a fost la o petrecere, la ziua unei prietene, si a postat fotografii pe Instagram…

- Un pompier a murit in urma unui incendiu de vegetatie care a avut in California, flacarile extinzandu-se rapid, astfel ca autoritatile au fost fortate sa inchida drumurile de acces catre Parcul National Yosemite, informeaza Associated Press.

- Sute de case și firme din nordul Californiei au fost evacuate luni in urma unor incendii de vegetație care au avut loc in weekend și care amenințau sa se extinda din cauza vantului, forțandu-i pe localnici sa-și paraseasca locuințele, noteaza Associated Press, informeaza Mediafax.Incendiile…