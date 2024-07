Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Ganea, fostul internațional, a analizat infrangerea Romaniei cu Belgia, scor 0-2, la GSP Live. Fostul mare atacant crede ca Edi Iordanescu a abordat greșit tactica meciului. Ganea ar fi pus echipa sa se apere, crede ca „tricolorii” au jucat prea ofensiv și au lasat mult spațiu in aparare. VIDEO.…

- Campionatul European de Fotbal din Germania sta sa inceapa, au mai ramas aproximativ 48 de ore pani la meciul de debut, insa cluburile din Romania par mai preocupate momentan de ce se intampla in țara. In speranța ca vor avea un sezon 2024-2025 cat mai bun, echipele din Liga 1 au inceput deja sa transfere…

- Italianul Marco Veronese (48 de ani) este noul antrenor al divizionarei secunde Ceahlaul Piatra Neamț. GSP a anunțat miercuri venirea unor investitori italieni la Ceahlaul. Primul pas a fost deja facut prin venirea antrenorului Marco Veronese. Contractul intra in vigoare de la data de 1 iulie 2024 și…

- Corvinul Hunedoara, castigatoarea Cupei Romaniei, a anuntat, marti. transferul a patru fotbalisti nigerieni: Goodnews Ibuchi Chukwu (mijlocas ofensiv de banda), Odejobi Toheeb Babatunde (fundas central), Otega Jimmy King (atacant de careu) si Taiye Abolaji Rasaq (mijlocas defensiv), potrivit news.ro

- Eliberat condiționat dupa aproximativ doua luni in arest, Liviu Ungurean, liderul galeriei Rapidului, s-a pozat alaturi de componenții efectivului giuleștean, in ziua derby-ului cu FCSB. Cel poreclit „Bocciu” este cercetat in dosarul materialelor pirotehnice, fiind acuzat de constituirae unui grup infracțional…

- Meciul dintre Standard Liege si Westerlo, programat, vineri seara, a fost anulat. Cateva sute de suporteri ai clubului din Liege, suparati pe proprietarul clubului, 777 Partners, i-au impiedicat pe jucatori sa ajunga la stadion, conform news.ro.

- Costel Galca (52 de ani), antrenorul Craiovei, a susținut conferința de presa premergatoare duelului dintre Rapid și Universitatea. Partida va avea loc luni, 29 aprilie, in etapa #7 din play-off. Rapid - Universitatea Craiova se joaca luni, 29 aprilie, de la 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și…

- Cristi Dulca (51 de ani), fost jucator important la Rapid și campion in 1999, a comentat pentru Gazeta Sporturilor situația de la Rapid. Antrenorul spune ca a remarcat anumite probleme la fotbaliștii Rapidului, considerand ca aceștia au fost egoiști in anumite momentele ale meciului cu Sepsi (0-1).…