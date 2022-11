Modificări rutiere în intersecţia străzii Caracal cu Potelu Intersectia strazii Caracal cu strazile Potelu si Henri Coanda va suferi unele modificari. In ultima sedinta a Comisiei de sistematizare a circulatiei rutiere si pietonale a municipiului Craiova , care a avut loc la sfarsitul lunii trecute, s-a luat decizia ca in zona sensului giratoriu de la Spitalul Militar sa se intervina la trotuare, in ideea unui trafic fluent. Mai ales ca langa Lidl urmeaza sa fie deschis in curand si un alt supermarket – Kaufland. Astfel, comisia a avizat favorabil ca pe strada Caracal sa se efectueze indreptarea trotuarului pe partea dreapta a sensului de mers dinspre… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

