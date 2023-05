N. Dumitrescu Veste buna pentru beneficiarii de carduri de energie de la nivel național, printre care se regasesc și 70.000 de prahoveni. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat ca au fost aprobate noi modificari in ceea ce privește utilizarea acestor carduri, reglementarile nou introduse vizand eficientizarea utilizarii sprijinului, pentru a se asigura acces și tratament egal tuturor potențialilor beneficiari eligibili. In acest context, reprezentanții ministerului au ținut sa precizeze: ”Guvernul a aprobat, in ședința din data de 10 mai a.c., un act normativ de modificare…