Modificari privind certificatul covid: Se introduc testele antigen

- Sunt modificari importante pregatite de Guvern in cazul certificatului covid. Maine, ministrul Sanatații - Alexandru Rafila va explica cum va arata certificatul covid, in ședința de Guvern.Certificatul va avea o valabilitate de 2-3 luni. Cei de la minister se gandesc la o formula in care sa se elibereze…

- Testele pentru depistare SARS-CoV-2 raman in interiorul certificatului COVID, insa Guvernul nu poate da OUG, fiind deja un proiect de lege in Parlament. Un proiect de lege ar urma sa fie propus de ministrul Sanatații...

- Testele pentru depistare SARS-CoV-2 raman in interiorul certificatului COVID, insa Guvernul nu poate da OUG, fiind deja un proiect de lege in Parlament. Un proiect de lege ar urma sa fie propus de ministrul Sanatații, potrivit caruia fiecare persoana sa aiba voucher pentru 15 testari.

- In cursul serii de luni, ministrul Sanatații a abordat in cadrul unei emisiuni posibilitațile pe care un cetațean roman le are la indemana pentru a obține certificatul Covid. Pentru persoanele care nu s-au vaccinat și nici nu au trecut prin boala, autoritațile le-au acordat șansa sa se testeze, dovedind…

- Adevaratul ministru al Sanatații este șeful DSU, Raed Arafat, spune deputatul USR Emanuel Ungureanu. El declara ca ministrul PSD Alexandru Rafila a fost „tigru in opoziție”, iar acum este „un pisicuț care doar miauna”. Varianta certificatului verde Covid la locul de munca dorita de ministrul Sanatații…

- Noul certificat verde COVID ar putea fi emis și celor vaccinați cu o singura doza, potrivit unui draft al proiectului de lege la care guvernanții lucreaza.Alexandru Rafila, noul ministrul al Sanatații, a anunțat, miercuri, se lucreaza la acest draft.Certificatul COVID va fi emis ca și pana acum, pentru…

- Testele de saliva in școli: Cel puțin un sfert din teste au dat rezultate FALS POZITIVE Testele de saliva in școli: Cel puțin un sfert din teste au dat rezultate FALS POZITIVE Dupa ce cel puțin 22 din cele 86 teste pe baza de saliva pozitive efectuate luni elevilor și copiilor de gradinița au fost infirmate…

- Potrivit Realitatea Plus, intalnirea a avut loc la ora 10:00 și a durat aproximativ jumatate de ora.La discuții au participat ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, Nelu Tataru, propus sa preia portofoliul in Cabinetul Ciuca, șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, șeful DSU, Raed…