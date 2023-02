Modificări privind asigurarea auto obligatorie RCA în 2023 In 2023 exista deja cateva modificari in ceea ce privește asigurarea auto obligatorie RCA. Aceasta asigura despagubiri atunci cand șoferul vehiculului provoaca daune altor persoane, pagube materiale (ca de exemplu avarii ale altor vehicule, distrugerea de bunuri) și este responsabil legal pentru asta. Asigurarea RCA acopera despagubirile platite și in caz de vatamari corporale, ori deces, cauzate unor terțe persoane. Se vor acorda despagubiri și in cazul daunelor provocate de pasagerii vehiculului prin deschiderea portierei la momente nepotrivite, sau daune provocate de desprinderea remorcilor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

