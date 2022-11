Stiri pe aceeasi tema

- Dan Nica anunța o schimbare majora pentru proiectele de energie regenerabila: ”Am reușit scurtarea termenelor și chiar eliminarea obligativitații autorizațiilor și aprobarilor in unele cazuri”.

- Uniunea Europeana va propune reducerea procedurilor birocratice pentru constructia de proiecte in domeniul energiilor regenerabile, in incercarea de a reduce preturile la electricitate si a diminua utilizarea gazelor naturale in sectorul energetic, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele…

- PSD propune un tarif unic la energie de 1,3 lei pe kw/ora, pentru consumatorii casnici și non-casnici. Prin aceasta masura, practic se renunța la compensare. O noua masura in privința facturilor s-ar putea lua pana saptamana viitoare, potrivit social-democraților pentru ca apoi sa se poata construi…

- Liberty Galați anunța ca accelereaza programele de eficientizare a consumului de energie, pentru reducerea utilizarii gazului natural și a consumului total de energie pe platforma siderurgica.

- Combinatul siderurgic din Galați, deținut de compania LIBERTY, va accelera proiectele de eficiența energetica și de energie regenerabila pentru a reduce consumul. Reprezentanții LIBERTY Galați anunța ca accelereaza programele de eficientizare a consumului de energie și implementarea proiectelor de…

- „Prin OUG 27, aproape 90% din clienții casnici au beneficiat de plafonarea prețurilor la energie. Din total facturi, doar 730.000 au fost clienți cu un consum de energie de peste 300 kw pe luna. Plafonul la care statul a decis prețul e comparabil cu tarfiele din 2020. Pentru acești clienți, statul acopera…

- Fondul Monetar Internațional (FMI) a publicat concluziile misiunii de evaluare a economiei romanești, in urma careia a revizuit prognoza de creștere economica a Romaniei la 4,8%. Anterior, in august, FMI prognoza pentru Romania un avans al economiei de 3,5-4,5% in 2022-2023, scrie Profit.ro.Printre…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Guvernul a aprobat OUG pe energie, care conține prevederi extrem de importante atat pentru clienți, cat și pentru companii. Va prezentam mai jos o sinteza a principalelor prevederi Prețurile la energie electrica și gaze pentru clienții casnici raman plafonate pana la 31 august…