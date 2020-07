Stiri pe aceeasi tema

- Noi sensuri unice au fost instituite in Ramnicu Valcea pe strazile Nicolae Titulescu, Ferdinand, Banu Maracine si Topolog. De la finele acestei saptamani, pe patru strazi sau segmente de strazi din municipiu se vor institui sensuri unice de deplasare a autovehiculelor. Masura a fost luata pentru fluidizarea…

- Trei barbați au fost prinși beți la volan, de polițiștii din Alba, in weekendul ce a trecut. Potrivit IPJ Alba, la data de 4 iulie 2020, in jurul orei 22,40, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un barbat de 41 de ani, din comuna Cormana, județul Iași, in timp ce conducea un […]…

- Asfalt nou pe strazile din cartierul Faleza Nord Tot mai multe strazi din cartierul Faleza Nord beneficiaza de o infrastructura rutiera moderna, anunta Primaria Constanta. Echipele SC Confort Urban SRL au finalizat lucrarile de reabilitare a carosabilului pe strada Muncel, tronsonul cuprins intre bulevardul…

- El era cunoscut ca recidivist, specializat in traficul de droguri de mare risc dar cu un cazier bogat in foarte multe infractiuni de natura judiciara (furturi, talharii). Potrivit anchetatorilor, toata familia acestuia traieste doar din traficul de droguri (heroina) si alte infractiuni. Ei sunt 4…

- Ministrul Afacerilor de Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri, ca a luat nota de publicarea raportului Departamentului de stat al SUA cu privire la traficul de persoane. "MAI a actionat in mod constant astfel incat in acest an sa avem o evaluare pozitiva si sa putem evita un raport negativ pentru…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad”din Iasi sprijina studentii oferindu-le prosibilitatea inscrieri in programe de internship platite. Nu mai putin de 50 de studenti de la cele patru facultati ale USAMV s-au inscris si lucreaza deja in cadrul internship-urilor…

- Consiliul Local (CL) decide astazi daca Primaria va putea accesa un credit de 21 milioane euro pentru realizarea a trei investitii: reabilitarea termica a 14 unitati scolare, refacerea cinematografului Dacia si modernizarea depoului din Dacia. Lista de investitii a fost stabilita fara o minima consultare…