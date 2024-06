Stiri pe aceeasi tema

- Primele norme ale UE privind combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice intra in vigoare joi, informeaza Comisia Europeana. Violenta impotriva femeilor si violenta domestica afecteaza aproximativ una din trei din cele 228 de milioane de femei din UE. Prin incriminarea anumitor…

- Directiva care obliga statele membre ale Uniunii Europene sa adopte un set minim de norme privind prevenirea violenței de gen și protejarea victimelor violenței domestice a fost publicata in Jurnalul Oficial al UE, la finalul saptamanii trecute, și va int

- La 1 octombrie 2023, Consiliul Europei a aderat in bloc la Conventia privind combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, formulata in 2011, la Istanbul, aceasta intrand automat in vigoare in toate tarile ce fac parte din acest organism european "Violenta impotriva femeilor si a…

- Parlamentul European a adoptat miercuri primele norme care urmaresc sa previna violenta de gen si sa protejeze victimele, in special femeile si victimele violentei domestice, informeaza un comunicat al institutiei de la Strasbourg. Cu 522 voturi pentru, 27 impotriva si 72 abtineri, eurodeputatii au…

- Miercuri, Parlamentul European a adoptat primele norme europene privind combaterea violenței impotriva femeilor și violenței domestice. Directiva impune legi mai stricte impotriva violenței cibernetice, asigura o asistența mai eficienta pentru victime și propune masuri de prevenire a violului. Aceste…

- Comunicat de la Biroul de presa al PE Noile norme vizeaza prevenirea violului și sensibilizarea cu privire la consimțamant, iar mutilarea genitala a femeilor și casatoriile forțate vor deveni infracțiuni in legislația UE. Dupa acordul incheiat intre Parlament și Consiliu, eurodeputații vor dezbate marți…