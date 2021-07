Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți seara, ca subiectele la Evaluarea Naționala din acest an vor fi adaptate la nivelul elevilor, avand in vedere ca materia nu a putut fi parcursa in totalitate din cauza pandemiei. „Subiectele vor fi adaptate la specificul acestui an școlar total atipic.…

- „Sperand cu toții ca nu vom avea un al patrulea val, sigur ca, pe 13 septembrie, toata lumea va reveni la școala cu prezența fizica”, a spus ministrul Educației.Sorin Cimpeanu este optimist și in privința vaccinarilor la nivelul elevilor:„Avem astazi 127.000 de tineri din categoria de varsta 12-19 ani…

- De acum, specialisti in resurse umane din companiile private vor avea un cuvant de spus in numirea directorilor de scoli. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a spus la Digi24 ca expertii vor face parte din comisiile de examen.

- ”Va impartașesc o experiența din ceea ce primesc eu ca ministru și ministerul. E o presiune din ce in ce mai mare din partea parinților de a solicita reluarea școlii cu prezența fizica doar cu cadrele didactice vaccinate. Sunt din ce in ce mai mulți acei parinți. Sigur, exista probleme de confidențialitate…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, joi, ca au fost demarate discuții la nivelul CNSU pentru ca elevii din zonele care vor fi in carantina cand se vor susține examenele naționale sa poata participa, chiar daca vor fi impuse reguli sanitare in plus. Sorin Cimpeanu a declarat, joi seara, la…

- Elevii intra in vacanța de primavara din 2 aprilie pana in 4 mai: Ce modificari s-au facut și cand se dau examenele Copiii vor intra de vineri, 2 aprilie, intr-o vacanta prelungita, pana pe 4 mai. Exista insa și o parte mai puțin placuta a acestei decizii. Decizia ii apartine ministrului educatiei,…