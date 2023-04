Modificări legislative pentru a-i opri pe condamnați să mai fugă din țară USR propune mai multe modificari legislative prin care inculpatii sa nu mai poata fugi din tara pentru a scapa de executarea pedepsei, printre care majorarea duratei pentru care se poate aplica, in faza de judecata, masura controlului judiciar de la 5 la 7 ani. „In ultimul timp, tot mai multi condamnati in prima instanta au […] The post Modificari legislative pentru a-i opri pe condamnați sa mai fuga din țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a nascut in toaleta unui magazin alimentar din Piatra Neamț. Aceasta susține ca nu știa ca era insarcinata. O femeie in varsta de 33 de ani a nascut, ieri, in toaleta unui magazin din cartierul Precista din Piatra Neamț. Aceasta a adus pe lume un baiețel de aproximativ 3 kg. Potrivit Serviciului…

- Doi jandarmi din Ilfov au fost impușcați, din greșeala, in timp ce aflau intr-o misiune in noaptea de miercuri spre joi. Potrivit Jandarmeriei Romane, in incidentul produs in noaptea de miercuri spre joi, in localitatea Pantelimon din judetul Ilfov au fost implicati jandarmi din cadrul Inspectoratului…

- O persoana care a fost condamnata pentru o infractiune comisa ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie si care a avut ca rezultat decesul victimei se va putea prezenta la examenul pentru obtinerea permisului de conducere doar dupa cinci ani de la data executarii pedepsei, potrivit unui amendament…

- Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, un proiect de lege al USR care prevede ca dreptul la alocația de stat pentru copii este stabilit incepand cu prima zi de viața a copilului și nu incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul, așa cum a fost pana acum. Urmeaza ca […] The…

- Camera Deputatilor a votat, marti, proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu 220 de voturi pentru si 53 de abtineri. Camera Deputatilor este decizionala, astfel ca proiectul merge la promulgare la seful statului. Proiectul…

- Doi ruși au fost condamnați la trei ani și jumatate intr-o colonie cu regim strict pentru actiuni de sabotare a cailor ferate intr-o regiune limitrofa Ucrainei, potrivit Reuters. „Potrivit intentiei criminale, astfel de actiuni ar fi condus la deraiere, deteriorarea echipamentelor militar si feroviar,…

- Condițiile in care persoanele cu permis de conducere anulat se pot prezenta la examen pentru obținerea unui nou astfel de document au fost clarificate intr-un proiect de ordonanța pentru modificarea Codului Rutier, aflat in atenția Guvernului. Persoana care nu deține permis de conducere și a fost condamnata,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a anuntat, miercuri, mai multe modificari importante pentru beneficiarii de card de energie, una dintre acestea fiind ca cei care au domiciliu fara nomenclator stradal, in zona rurala, trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere. De…