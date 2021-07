Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Drobeta Turnu Severin vor sa interzica trotinetele electrice in zonele pietonale. „Este o decizie grea, dar necesara pentru siguranța noastra, a tuturor”, anunța primarul. Marius Screciu, primarul din Drobeta Turnu Severin, anunța ca in ședința de vineri, 30 iulie, se va decide…

- Consiliul municipal al Primariei Madrid a anunțat un ajutor de pana la 50% pentru trotinete, biciclete electrice și scutere. Comunidad de Madrid, regiunea care cuprinde și capitala Spaniei, ofera la randul ei, alte subvenții. Și se pare ca nu sunt incompatibile. Intrebarea este: pot fi replicate masurile…

- Autoritatile de la Praga au revizuit conditiile de intrare in Republica Ceha in contextul pandemiei de COVID-19, incepand cu data de 9 iulie, Romania fiind inclusa in zona verde, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Pe teritoriul Republicii Cehe se aplica sistemul de clasificare a…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au demarat un program de construire de garaje pentru biciclete in zonele rezidentiale din municipiu. Acestea sunt realizate din structuri metalice si au fiecare cate 18 locuri. Pana in prezent au fost amplasate patru astfel de constructii, pe strada Scurta, pe…

- Autoritațile competente din UE au prelungit o investigație de aproape doi ani cu privire la ajutorul de stat maghiar pentru fabrica de baterii pentru vehicule electrice a producatorului sud-coreean Samsung SDI dupa ce Ungaria a prezentat noi date pentru a-și susține cazul. Samsung SDI, o filiala a gigantului…

- Peste 12.000 de km au fost parcursi vineri cu mijloace de transport nepoluante - biciclete, trotinete, masini electrice etc. - de catre membrii si simpatizantii PSD din toata tara in cadrul actiunii „Adevarata Vineri Verde”. „Campania se desfasoara in peste 700 de localitati din Romania si…

- Din 21 mai 2021 prin intrarea în vigoare a legii privind monitorizarea electronic în cadrul unor proceduri judiciare i execuional penale devin aplicabile o serie de modificri ale prevederilor Codului Penal Codului de Procedur Penal i ale altor acte normative printre care &bull &Ic...