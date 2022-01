Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a abilitat ministerele Educatiei si Sanatatii sa modifice ordinul comun care reglementeaza desfasurarea cu prezenta fizica a cursurilor scolare astfel incat aceasta sa fie permisa in functie de rata de ocupare la nivel judetean a paturilor de spital…

- CNSU: Cursurile cu prezența fizica in școli vor fi permise in funcție de rata de ocupare a paturilor de spital la nivel județean Scenariile de funcționare a școlilor vor depinde de rata de ocupare a paturilor destinate pacienților cu Covid la nivel județean, a decis joi seara Comitetul Național pentru…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca va face propunerea ca școlile sa fie deschise fizic daca rata de infectare in localitate este sub 3 la mie. Astfel, in aceste condiții se va renunța la pragul de vaccinare de 60% a personalului din unitațile de invațamant respective. „In localitațile…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 5 noiembrie 2021, Hotararea numarul 99 privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in unitațile de invațamant, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, se propune ca, pentru adaptarea modalitații de desfașurare…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența adopta prezentaHOTARARE:Art.1 - Se propune ca, pentru adaptarea modalitații de desfașurare a cursurilor din cadrul unitaților de invațamant la contextul epidemiologic actual, Ministerul Educației și Ministerul Sanatații sa modifice Ordinul comun nr. 5.338/2.015/01.11.2021 …

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența urmeaza sa incheie primele contracte pentru achiziția de teste de saliva pentru elevi și angajații școlilor. Deocamdata, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate a selectat trei companii care sa vanda Statului, pentru inceput, 9 milioane de teste de saliva.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatatea publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2, prin care se propune: interzicerea, pentru o perioada de 30 zile, circulației…

- Instituțiile de invațamint din țara ar putea trece la invațamint online sau chiar procesul educațional ar putea fi sistat, transmite Noi.md cu referire la aif.md. Aceasta prevede decizia Comisiei pentru Situații de Urgența, care a stabilit stare de alerta in sectorul energetic. {{555838}}Conform documentului,…