Modificări la RO e-TVA: amenzile sunt suspendate până la 1 ianuarie 2025 In urma reacțiilor din partea mediului de afaceri, dar și a contabililor și experților fiscali, Ministerul Finanțelor modifica OUG 70/2024. Astfel, RO e-TVA va fi amanat pana pe 1 august 2025 pentru firmele care aplica sistemul TVA la incasare, iar amenzile sunt suspendate pana la 1 ianuarie 2025. Alte modificari importante: Nota de justificare privind diferențele de TVA va fi inlocuita de o… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma reacțiilor din partea mediului de afaceri, dar și a contabililor și experților fiscali, Ministerul Finanțelor modifica OUG 70/2024. Astfel, RO e-TVA va fi amanat pana pe 1 august 2025 pentru firmele care aplica sistemul TVA la incasare, iar amenzile sunt suspendate pana la 1 ianuarie 2025, scrie…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, anunta noutati pe tema decontului de TVA precompletat, instrument vital pentru combaterea evaziunii fiscale si atragerea sumelor real datorate la bugetul de stat consolidat, el afirmand ca in urma sedintei de lucru cu reprezentantii Corpului Expertilor Contabili si…

- Ministerul Finanțelor pune in dezbatere publica proiectul elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin care reglementeaza soluția temporara de prelungire pana la data de 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr. 1326/2023 privind stabilirea tarifelor de prima maxime și a altor…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a precizat luni ca punctul de amenda nu va fi afectat de majorarea salariului minim brut la 3.700 de lei de la 1 iulie, masura care va fi prevazuta intr-un act la care lucreaza in prezent Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- Legea care prevede ca salile de jocuri de noroc nu pot funcționa in localitațile cu mai puțin de 15.000 de locuitori va fi modificata in Parlament. Noile reguli ii vizeaza și pe primari. PSD a depus la Camera Deputaților un amendament pentru legea deja intrata in vigoare, prin care primarii care elibereaza…

- Ultima zi pentru depunerea situațiilor financiare anuale pentru firme este miercuri – 29 mai. Acest lucru a fost anunțat in urma cu cateva luni de Ministerul Finanțelor și ANAF, potrivit Agerpres. „Pentru aplicarea in anul fiscal 2024 a sistemului de impozitare pe veniturile microintreprinderilor, in…

- Noi modificari fiscale au fost pregatite de Ministerul Finanțelor. Practic, se introduc prevederi privind casele de marcat, fiind urmatorul pas spre e-TVA, schimbari la e-Transport, iar persoanele care au case scumpe vor fi inștiințate de Fisc privind impozitul. De asemenea, țigarile electronice vor…

- Ministerul Finanțelor a venit cu modificari in privința termenului in care nu se dau amenzi la e-Factura (OUG 30/2024), dar pare ca a generat o noua problema de interpretare a legislației, conform unui document transmis de Camera Consultanților Fiscali catre instituție.