- Intrebat daca Romania va putea respecta termenul pentru prezentarea Planului National de Redresare si Rezilienta, presedintele a afirmat: ”Acest termen este orientativ, nu e ultimativ, Comisia recomanda tarilor sa lucreze la planuri bune si noi vom lucra pe PNRR pana cand va suficient de bun pentru…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi la Antena 3 ca va propune conducerii partidului ca parlamentarii formațiunii sa intre in greva daca Guvernul nu le va prezenta aleșilor Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu care Romania va aplica la Bruxelles pentru fonduri europene.…

- Premierul Florin Cîțu neaga informația potrivit careia Comisia Europeana a respins Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Potrivit premierului, este nevoie de o remodelare a planului pentru a intra în tiparele pe care le ia în calcul Comisia Europeana."Eu nu…

- Romania nu va beneficia de fonduri europene prin Planul National de Relansare si Rezilienta pentru sistemul de irigatii, a declarat vicepremierul Dan Barna. Acesta a precizat ca ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a prezentat la Bruxelles proiectul PNRR, insa Comisia Europeana…

- Guvernul va analiza si dezbate, in sedinta de vineri de la ora 13.00, in prima lectura, Planul National de Redresare si Rezilienta. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID, refuzat in Romania, dezvoltat in Germania - 'Ramanem in carti, daca Guvernul se va misca macar in al…

- Liberalii și-ar doi ca noua miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) sa fie alocate pentru infrastructura de transport, cate patru miliarde pentru mediu și educație și trei miliarde pentru agricultura, potrivit prezentarii pe care liderul PNL Ludovic Orban a facut-o luni…

- CE a acceptat și finanțarea prin PNRR a autostrazilor din Romania Adina Valean. Foto Agerpres Comisia Europana a acceptat sa finanțeze construirea de Autostrazi în România și prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența) dar cu condiția ca proiectele sa fie bine pregatite…

- Parlamentul European a aprobat Mecanismul European de Reziliența și Redresare, un pachet de ajutor in valoare de 672,5 miliarde de euro, din care Romaniei ii vor reveni 30,5 miliarde de euro, in urma negocierilor conduse de președintele Klaus Iohannis. ,,E o veste foarte buna pentru Romania. Alaturi…