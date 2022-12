Proiectul de modificare a pensiilor de serviciu a fost finalizat, a anunțat marți Ministerul Muncii. Conform acestuia, nicio pensie nu va putea depași salariul primit in perioada activa. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a finalizat proiectul de Lege privind reforma pensiilor de serviciu, care stabileste ca nicio pensie de serviciu nu va putea sa mai depaseasca salariul primit in perioada activa, informeaza MMSS printr-un comunicat remis, marti, AGERPRES. „Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a finalizat proiectul de Lege privind reforma pensiilor de serviciu, prevazuta in Planul…