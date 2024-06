Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de vineri, 28 iunie 2024, Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea unor acte normative in scopul creșterii siguranței rutiere, inițiata de Ministerul Afacerilor Interne. Modificarile vizeaza, in special, oferirea parghiilor legale necesare polițiștilor…

- Grecia este una dintre destinațiile preferate de romani, vara. Dar, pentru a ajunge pe malul Mediteranei, majoritatea celor care merg cu mașina personala traverseaza Bulgaria.Și este bine-cunoscut faptul ca polițiștii de la sud de Dunare tind sa fie mult mai „atenți” cand e vorba de șoferii romani.…

- Aceasta schimbare legislativa va avea un impact semnificativ asupra companiilor de transport și a șoferilor profesioniști. The post SCHIMBARI IMPORTANTE IN LEGISLAȚIA RUTIERA RAR nu mai poate verifica tahografele, responsabilitatea revine firmelor acreditate first appeared on Informatia Zilei .

- Implementarea posibilitații de a solicita online duplicatul permisului de conducere reprezinta un pas semnificativ spre modernizarea administrației publice romanești. The post SCHIMBARE MAJORA IN LEGISLAȚIA RUTIERA Emiterea online a duplicatului permisului de conducere in 2024 first appeared on Informatia…

- Noile norme obliga autoritatile nationale sa raspunda fara intarziere cererilor din partea unei alte tari din UE si in termen de cel mult doua luni de la colectarea informatiilor necesare.In plus, la cererea statului membru in care a avut loc incalcarea, tara de resedinta a autorului neregulii poate…

- Agenția Naționala Transport Auto atenționeaza operatorii de transport rutier referitor la aprobarea unor modificari in legislația Republicii Lituania cu privire la efectuarea transportului rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale. Incepind cu data de 01 martie 2024, se interzice efectuarea…

- Legislația privind intreprinderile legate a fost modificata de Guvern și astfel a aparut in Monitorul oficial OUG 31/2024. Practic, s-a renunțat prevederile care faceau referire la o lege din 2004 (L246) și s-au introdus noi criterii.