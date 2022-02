Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a admis, miercuri, sesizarile pe proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta 6/2016, referitor la unele masuri pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in procesul penal. Prin urmare, actul normativ este neconstitutional.

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, vineri, Curtea Constitutionala asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila. „In data de 22 decembrie 2021, Parlamentul Romaniei a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr.…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice: Ce noi modificari au aparut la Ghidul de finantare Programul Casa Verde Fotovoltaice: Ce noi modificari au aparut la Ghidul de finantare In cursul serii de marți, Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat modificarea Ghidului de finantare a Programului Casa Verde…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, marti, sesizarea USR privind Legea bugetului de stat pe 2022 și au stabilit și un record. Magistrații constituționali au publicat in aceeași zi și decizia, dar și motivarea. STIRIPESURSE.RO publica motivarea integrala a CCR, ea putand fi consultata…

- Curtea Constituționala va dezbate pe 29 decembrie sesizarea de neconstituționalitate depusa de USR pe legea bugetului pentru 2022. Uniunea Salvati Romania a depus, astazi, la Curtea Constitutionala, sesizarea privind legea bugetului pentru 2022.USR sesizeaza neconstitutionalitatea art.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei va analiza, joi, sesizarea USR asupra Hotararii privind revocarea Ancai Dragu din functia de presedinte al Senatului. Anca Dragu a fost schimbata din funcție in momentul in care s-a format o noua majoritate in Parlament prin coaliția PSD-PNL-UDMR. Motivele de neconstitutionalitate…

- Curtea Constitutionala a Germaniei a decis marti ca masurile de izolare partiala luate de guvern de la inceputul pandemiei au fost justificate si proportionale. Decizia deschide calea pentru o inasprire suplimentara a restrictiilor impotriva noului val de COVID-19, scrie AFP. Restrictiile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, marti, o sesizare depusa de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si a decis ca Legea nr.161/2019 pentru modificarea si completarea OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii este neconstitutionala in ansamblul sau. Mugur Isarescu…