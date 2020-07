Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind carantina intra in vigoare, marti, la trei zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial. Pentru adopta actele administrative si normative necesare pentru punerea in aplicarte a masurilor cuprinse in lege, premierul Ludovic Orban are intalniri cu ministrii de resort, dar si cu toti…

- Certificatele de concediu medical emise de medicii specialiști nu mai trebuie vizate de medicii de familie, in vederea debirocratizarii modalitații de acordare a concediilor medicale, se arata intr-un ordin comun al Ministerului Sanatații (MS) și al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), publicat…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta debutul procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediuAgentia pentru Protectia Mediului Constanta informeaza cu privire la publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor nr. 1150 2020 privind aprobarea…

- Astazi, gradinițele și creșele ar fi trebuit sa se redeschida, conform Hotararii de Guvern publicate vineri in Monitorul Oficial. Cu toate astea, acest lucru nu a fost posibil, deoarece n-au fost gata normele de aplicare.

- Hotararea de Guvern care stabileste masurile de relaxare care intra in vigoare la 1 iunie a fost publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Premierul Ludovic Orban a anuntat deja ca va fi modificata, pentru a permite folosirea plajelor si de catre persoane cu prosopul sau cearceaful.

- Ordinul Ministerului Sanatații și al Ministerului Afacerilor Interne care prevede ca este obligatorie purtarea maștii de protecție in orice spațiu public inchis a fost publicat in Monitorul Oficial la sfarșitul saptamanii trecute.Documentul are mai multe modificari fața de forma inițiala, fiind mai…

- Pana pe 24 august, ministerul va anunta cine primeste gradatieRamase a fi reglementate aproape pe ultima suta de metri, tinand cont de calendarul stipulat prin Legea educatiei nationale nr. 1 2011, etapele prevazute in calendarul mobilitatilor cadrelor didactice inca se lasa asteptat, desi saptamana…

- APIA informeaza ca a fost publicata in Monitorul Oficial HG nr. 339 din 30 aprilie 2020 privind Programul National Apicol pentru perioada 2020-2022, normele de aplicare, valoarea sprijinului financiar, precum si masuri de aplicare a acesteia. „Solicitantii forme asociative apicole legal constituite…