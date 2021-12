Stiri pe aceeasi tema

- ”Impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, AFM a pregatit o modificare a Ghidului de finantare in vederea introducerii unei metode flexibile de centralizare a tuturor solicitantilor care au pregatit dosarele de finantare si s-au adresat instalatorilor validati pentru sesiunea din data de…

- Se modifica programa școlara: Competentele de mediu vor fi incluse din anul scolar 2023-2024 in programul elevilor Se modifica programa școlara: Competentele de mediu vor fi incluse din anul scolar 2023-2024 in programul elevilor Prin adoptarea unei propuneri legislative care vizeaza modificarea Legii…

- ”Vinerea Verde este o oportunitate grozava de a vorbi despre planurile noastre verzi, despre ecologie si despre provocarile care urmeaza: Guvernul si-a asumat prin PNRR ca, pana in anul 2026, sa scoatem din circulatie 250.000 de vehicule mai vechi de 15 ani, aceasta fiind conditia ca Romania sa primeasca…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și Ministerul Mediului au anunțat joi ca vor lansa o noua etapa de inscriere in programul Casa Verde Fotovoltaice, prin care se acorda persoanelor fizice pana la 20.000 lei pentru instalarea de fotovoltaice. Bugetul disponibil va fi de 280 de milioane de lei…

- Avand in vedere faptul ca, in prezent, bugetul alocat persoanelor fizice in cadrul Programului Rabla Clasic este epuizat, Administrația Fondului pentru Mediu, impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor sunt in proces de identificare a unor resurse financiare necesare unor noi alocari in cadrul…

- AFM: Programul Rabla 2021 ar putea beneficia de o noua suplimentare de buget. Programul Rabla 2021 ar putea avea parte de o noua suplimentara, anunta AFM intr-un comunicat oficial. In prezent, autoritatile au demarat un proces de identificare a unor „resurse financiare necesare unor noi alocari in cadrul…

- Programul Rabla Clasic 2021 pentru persoanele fizice ar putea fi suplimentat, iar in prezent Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), este in proces de identificare a unor resurse financiare necesare unor noi alocari, informeaza AFM,…

- “Incepand de astazi, comunele, orasele si municipiile din Romania se pot inscrie in Programul Iluminat Public Ecologic. Astfel, unitatile administrativ-teritoriale care doresc participarea in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public isi pot crea…