- Elevii care nu se pot prezenta din motive de sanatate la examenul de Bacalaureat, care incepe in data de 22 iunie, vor putea participa la o a doua sesiune a probelor, care va fi organizata la inceputul lunii iulie. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat luni, la Europa FM, ca se discuta ca o a…

- Personalul medical aflat in Linia I in lupta cu coronavirusul iși va primi in zilele urmatoare panii promiși de președintele Klaus Iohannis, pentru efortul și riscurile la care s-au expus in lupta cu pandemia. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații in direct la RealitateaPlus, Nelu Tataru precizand…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca se dorește ca, de la 1 iunie, sa inceapa o testare in masa a populației din Romania. Astfel, ar urma sa se afle nivelul de imunizare al oamenilor, dar și felul in care a evoluat epidemia la noi in țara.

- CONDITII… Ministrul Sanatatii a explicat viziunea sa asupra relaxarii ce va veni in Romania dupa data de 15 mai, data la care presedintele Iohannis ar urma sa ridice starea de urgenta. Nelu Tataru a explicat cum se vor putea mentine anumite restrictii in tara noastra, daca nu va mai exista cadrul legal.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat marți seara, la Digi24, ca la Spitalul Suceava se va reveni incepand de joi la conducere civila și militarii vor pleca.„Peste doua zile deja se preda la Suceava managementul unei echipe civile. Avem circuit, un personal reabilitat, incredere recapatata,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca romanii trebuie sa știe ca maștile de protecție trebuie schimbate dupa maximum patru ore pentru ca altfel se transforma intr-un real pericol pentru sanatatea celor care le poarta....

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a demisionat joi din functie. Anuntul oficial a fost facut astazi de premierul Ludovic Orban. ”Am luat act de aceasta demisie. O transmit presedintelui Iohannis pentru emiterea decretului”, a spus Orban, care a adaugat ca demisia a avut loc „din motive personale…