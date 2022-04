MODIFICĂRI LA CUMPĂRAREA VECHIMII ÎN MUNCĂ. CÂND NU TREBUIE CUMPĂRATĂ Exista noi modificari efectuate asupra cumpararii de vechime in munca pentru pensie. Persoanele care nu au stagiul de cotizare complet au dreptul sa cumpere vechime, pentru a beneficia de o pensie mai mare. Minimumul vechimii este de 15 ani. Experții recomanda ca golurile dupa data de 1 iulie 2005 sa fie completate, pentru ca pensia sa creasca. Insa, tot experții susțin ca nu este recomandata cumpararea vechimii, in condițiile in care ai peste cei 15 ani și daca golurile sunt intre anii 1992 și 2001. Aceștia susțin ca investiția celor cateva zeci de mii de lei nu vor mari pensia decat cu cațiva… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pensii 2022: Modificari la cumpararea de vechime in munca pentru pensie. Cand este necesara, care sunt motivele și cand nu trebuie cumparata Pensii 2022: Modificari la cumpararea de vechime in munca pentru pensie. Cand este necesara, care sunt motivele și cand nu trebuie cumparata Cei care nu au stagiul…

- VECHIME IN MUNCA 2022: Cat costa un an in plus pentru PENSIE. Cum verifici online daca angajatorul ți-a platit contribuțiile Procedura prin care se pot cumpara anii de pensie s-a simplificat. Persoanelor care nu au suficienta vechime pot sa incheie cu casele de pensii un contract de asigurare sociala…

- Pensii 2022 | Cumpararea de vechime in munca: Cat costa sa cumperi un an de vechime pentru pensie Pensii 2022 | Cumpararea de vechime in munca: Cat costa sa cumperi un an de vechime pentru pensie Pana la sfarșitul lunii august 2023, angajații romani care vor sa-si completeze perioadele in care nu au…

- Salariații care au lucrat in grupa I și/sau a II-a de munca in termocentralele pe baza de carbune, incluzand unitațile de extracție a carbunelui, vor beneficia de reducerea de varsta aplicata grupei de munca, potrivit unui proiect de lege votat recent de Camera Deputaților. Proiectul se indreapta acum…

- Subiectul pensiilor este unul amplu dezbatut de o perioada lunga de timp, iar de ceva timp este subiectul principal al controverselor și al scandalurilor. Ei bine, romanii care au muncit mai puțin de 15 ani și care au cotizat la stat intre 10 și 15 ani vor primi pensia minima, in funcție de salariul…

- Cum poți sa afli ce vechime ai in munca sau daca ți s-au platit contribuțiile pentru pensie? Majoritatea romanilor sunt interesați de aceste detalii. Casa Naționala de Pensii Publice și-a perfecționat serviciile electronice. Multe din informații pot fi obținute fara sa mai fie nevoie sa te deplasezi…

- Conducerea Casei Județene de Pensii Satu Mare informeaza care sunt condițiile pentru a solicita pensie de limita de varsta in acest an. Astfel, femeile nascute in intervalul aprilie 1960 – decembrie 1960, in funcție de luna de naștere, pot solicita pensie de limita de varsta daca au cel putin…

- Un teribil accident i-a schimbat viața unui ieșean in varsta de 29 de ani. In urma cu cinci ani, Florin Tanasa Constantin a ramas fara o mana și fara un picior dupa ce a fost lovit de tren, iar acel moment i-a schimbat radical cursul vieții. Dupa șase luni petrecute in spital, Florin a fost nevoit sa…