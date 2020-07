Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea nu vrea duca la casat vechile autobuze, ci are de gand sa le transformate in autobuze de tip CNG (gaz natural comprimat) cu norma de poluare Euro 6 sau troleibuze, scrie Hotnews.ro In prima etapa a acestui proiect vor fi incluse 600 de vehicule vechi din parcul circulant, scrie Gabriela…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la vila de protocol Vila Lac, cu reprezentantii conducerii PNL. Printre subiectele de discutie s-au aflat situatia partidului in sondaje dar si pregatirile pentru alegerile care, cel mai probabil, se vor desfasura la sfarsitul acestui an. Astfel, liberalii…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, i-a solicitat, miercuri, presedintelui Klaus Iohannis sa acorde mai mult respect maghiarilor, potrivit agentiei de stiri MTI. Potrivit MTI, ministrul ungr de Externe, Peter Szijjarto, a postat, miercuri, un mesaj video pe pagina sa de Facebook ,…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a reacționat, miercuri, la declarația lui Klaus Iohannis privind adoptarea tacita a legii autonomiei Ținutului Secuiesc de catre Camera Deputaților a Parlamentului Romaniei. Șeful politicii externe ungare spune ca președintele Iohannis „a facut o declarație…

- Ministrul ungar de Externe, Szijjarto Peter, reacționeaza dupa declarațiile dure ale președintelui Klaus Iohannis și-i amintește acestuia ca maghiarii din Transilvania, in marea lor majoritate, l-au votat la prezidențiale. „Acest lucru trebuie sa fie clar pentru toata lumea. De aceea cererea, mesajul…

- Marcel Vela anunța luni pe pagina sa de Facebook o „acțiune” pe care o pregatește „special pentru a ramane intr-un dialog permanent”. „Imi doresc sa ramanem intr-o discuție continua și constructiva. Intotdeauna am incurajat și voi incuraja dialogul deschis și liber, iar mai presus de acesta voi aprecia…