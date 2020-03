Modificari la Codul Silvic: Orice taiere de lemn devine infractiune. Cum va fi comercializat materialul lemnos

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat marti, mai multe modificari la Codul Silvic, urmand sa fie considerata infractiune orice cantitate de lemn taiat, oricat de mica ar fi si sa fie schimbat modul in care este comercializat materialul lemnos si va fi luata in paza o suprafata de 200.000 de hectare…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat miercuri, 4 martie, ca autoritatile romane au descoperit la Ocolul Silvic Sighet din judetul Maramures „poate cea mai mare taiere ilegala” de copaci din ultimii cinci ani. Alexe a precizat ca este vorba, practic, de o padure de 340 de…

- Ministrul Mediului: Guvernul nu ia in calcul introducerea unei noi taxe auto in acest an Guvernul Romaniei nu ia in calcul introducerea unei noi taxe auto in acest an, dar in viitor vom vedea ce vom face, dupa o consultare publica cu societatea civila si corespondenta cu Comisia Europeana, a declarat…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, luni, ca va solicita Institutului de Sanatate Publica un raport ‘sa vedem in ce masura calitatea aerului din Bucuresti efectiv afecteaza starea de sanatate a populatiei’ si a adaugat ca ‘ar fi trist ca Romania sa inceapa iarasi o corespondenta…

- Costel Alexe, ministrul Mediului, a aprobat introducerea a 1.100 de hectare de padure in Catalogul Padurilor Virgine, ceea ce inseamna ca „nimeni nu va mai putea face nicio lucrare de exploatare ȋn acele paduri" si ca „natura ȋsi va urma cursul firesc, neperturbata de interventiile omului". „Trebuie…