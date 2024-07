Stiri pe aceeasi tema

- PRINS… Un tanar in varsta de 23 de ani din localitatea Barboși, comuna Hoceni, s-a ales cu dosar penal sub aspectul savarșirii a patru infracțiuni dupa ce a fost depistat de polițiștii vasluieni, la volan, cu permis fals emis in Republica Moldova. Controlul de rutina a avut loc zilele trecute, pe bulevardul…

- Scandal intr-o familie, ieri, in localitatea Marișelu! Un tanar de 31 de ani și-a batut tatal. Acesta s-a ales cu dosar penal. Ieri, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au fost sesizați cu privire la un scandal in familie in Marișelu. „La locul semnalarii, polițiștii au stabilit faptul ca un…

- La data de 31 mai a.c., in jurul orei 20:47, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurala Matasaru au oprit pentru control pe drumul județean 721 A, in localitatea Cuparu, un autoturism condus de o femeie, de 31 de ani, din comuna Gura Șuții. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…

- Șoferița din Cugir, prinsa la volan cu permisul suspendat, de polițiștii din Hunedoara: S-a ales cu dosar penal Șoferița din Cugir, prinsa la volan cu permisul suspendat, de polițiștii din Hunedoara: S-a ales cu dosar penal O șoferița din Cugir a fost prinsa la volan cu permisul suspendat, de polițiștii…

- Femeie din Cugir, prinsa la volan cu permisul anulat, in Hunedoara. Polițiștii i-au facut dosar penal O femeie din Cugir a fost prinsa la volan in apropiere de Simeria, cu permisul de conducere anulat, au anunțat reprezentanții IPJ Hunedoara. Incidentul s-a produs la data de 28 aprilie 2024, in jurul…

- Un barbat de 41 de ani s a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins de politisti efectuand o cursa de transport in regim de taxi, desi avea permisul suspendat. Acesta a fost oprit pe aleea de acces catre Aeroportul International "Mihail Kogalniceanu", spun politistii.La data 23 aprilie a.c., politisti…

- Un barbat de 39 de ani, din comuna Corbii Mari, este cercetat de polițiști dupa ce a condus o mașina sub influența drogurilor și s-a urcat la volan deși avea suspendata exercitarea dreptului de a conduce. Acesta a fost depistat de polițiști luni dupa-amiaza, pe drumul județean 711A, pe raza comunei…

- La data de 15 aprilie 2024, in jurul orei 20.30, polițiștii rutieri din Blaj au depistat un tanar de 20 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Clujului din Blaj, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii…