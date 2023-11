Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect care modifica art. 437 din Legea 286/2009 privind Codul penal, in sensul incriminarii faptei de folosire ilegala a emblemei Crucii Rosii pe timp de pace. Folosirea, fara drept, in timp de pace a emblemei sau a denumirii Crucii Rosii ori a unei embleme…

- Legea 2 Mai, inițiata de parlamentarii PNL pe modelul ”Legii Anastasia”, a fost adoptata luni, de Senat, urmand sa mearga la votul deputaților. Proiectul de lege a obținut 90 de voturi pentru. Actul normativ prevede ca traficanții de droguri sa fie condamnați la inchisoare cu executare, fara posibilitatea…

- In cursul zilei de astazi, deputatii au fost chemati sa dezbata si sa voteze Legea pensiilor, document aflat in procedura de urgenta si care a fost adoptat saptamana trecuta de catre Senat. Potrivit primelor informații, in cadrul Comisiei pentru munca a Camerei Deputatilor, proiectul de Lege privind…

- Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii (PL-x 727/2023) va fi dezbatut, luni, de catre Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, daca va fi emis la timp Raportul comisiei de specialitate. Legea in forma adoptata de Senat poate fi consultata O sedinta a Comisiei pentru munca este…

- Feroviarii bauți sau drogați care refuza prelevarea de mostre biologice necesare in vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei unor substante psihoactive vor face inchisoare de la doi la șapte ani, prevede o lege promulgata luni de președintele Klaus Iohannis. Președintele țarii a promulgat, astazi,…

- Au votat "pentru" 40 de deputati, 10 au votat "impotriva", iar unul s-a abtinut.Membrii celor trei comisii au respins toate amendamentele depuse de USR si AUR la acest proiect, potrivit Agerpres .Proiectul de lege a fost adoptat in comisii fara modificari de fond fata de forma pe care a adoptat-o Senatul…