- Autoturismele Camerei Deputatilor care erau repartizate la comisiile permanente si cele speciale sau de ancheta au fost retrase pe perioada vacantei parlamentare pentru a face economie la buget. ”Avand in vedere necesitatea reducerii cheltuielilor privind utilizarea parcului auto al Camerei Deputatilor…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, initiativa legislativa care aduce modificari la Codul fiscal in sensul aplicarii unei cote reduse de TVA de 5% si pentru livrarile de masa lemnoasa sub diverse forme, cum ar fi rumegus, deseuri si resturi de lemn aglomerate sub forma de pelete din lemn, brichete…

- Klaus Iohannis a sesizat, miercuri, Curtea Constituționala cu privire la legea care are ca obiect de reglementare completarea Codului de procedura civila cu dispoziții referitoare la ordinea judecarii proceselor in materie civila. ”Va solicit sa admiteți sesizarea de neconstituționalitate și sa constatați…

- Curtea Constitutionala a decis, miercuri, ca mecanismul de control stabilit prin legea votata de majoritatea PSD-PNL-UDMR pentru utilizarea interceptarilor serviciilor secrete in dosarele penale este neconstitutional, subliniind ca „legiuitorul nu a reglementat un control efectiv al elementelor ce tin…

- Codul rutier se modifica din nou. Șoferii vor trebui sa foloseasca faza scurta pe toate drumurile publice, respectiv și pe cele naționale sau județene, nu doar pe autostrazi, drumuri expres sau europene. Camera Deputatilor a adoptat, luni, proiectul de lege care stabileste obligatia conducatorilor de…

- Deputatul Ludovic Orban a declarat miercuri ca parlamentarii Forta Dreptei, neafiliatii si cei de la AUR vor contesta la Curtea Constitutionala modificarile la Codul de procedura penala facute saptamana trecuta in Camera Deputatilor.