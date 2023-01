Modificări la asigurările RCA: Criteriul care poate dubla suma de plată Societațile de asigurare au libertate totala in fixarea tarifelor cu care vand RCA din vara anului trecut. Acestea folosesc noi criterii care influențeaza prețul asigurarii. Doi șoferi de aceeași varsta care conduc același tip de mașina și au aceeași incadrare in sistemul bonus malus pot ajunge sa plateasca prime diferite pentru o polița RCA cumparata de la același broker și emisa de aceeași societate de asigurari. Exista deja diferențe și de la simplu la dublu, pentru ca firmele de asigurare au introdus in calculul tarifelor RCA criteriul zonal, scrie economica.net. Indicatorul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania low-cost Wizz Air a anulat mai multe zboruri spre Romania, iar sute de cetațeni romani sunt blocați de peste zece ore pe Aeroportul Luton din Londra.Pasagerii au fost imbarcați in aeronave, iar ulterior li s-a transmis ca zborurile vor avea intarziere din cauza vremii nefavorabile,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 16,3% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 11,2% pentru sfarsitul anului viitor, potrivit datelor prezentate luni de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.BNR estima in august 2022 o inflatie de 13,9% pentru finalul…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu Heius, a afirmat ca nu stie cati romani au cont in Revolut si cati bani detin pe acel card, precizand ca banca din Lituania care detine acest serviciu financiar pune la dispozitia autoritatilor romane orice informatie solicitata.El…

- Furnizorii nu gasesc in piata energie cu livrare anul viitor si astfel nu le pot transmite clientilor lor cat va costa energia, a declarat, joi, Volker Raffel, directorul general al E.ON Romania."Nu gasim energie in piata pentru anul viitor si nu putem sa le spunem clientilor nostri ce pret…

- Primarul general al Capitalei Nicușor Dan a transmis marți, 1 noiembrie, ca bucureștenii vor plati in aceasta iarna același preț pentru gigacalorie de circa 350 de lei, insa subvenția achitata de primarie va crește de la 550 la 800 de lei pe gigacalorie.Nicușor Dan a explicat ca prețul de…

- Un roman care locuiește in Satu Mare poate ajunge la Constanța pe autostrada sau drumuri de mare viteza parcurgand patru țari.Prin Romania ar trebui sa strabata drumuri național pana la Cluj-Napoca, apoi pe autostrada pana la Sibiu, iar de aici, din nou prin calvarul de pe Valea Oltului.Ar…

- Un grup de parlamentari romani și-au propus sa modifice definiția sensului giratoriu, care, potrivit lor, in prezent nu este suficient de clara și duce la interpretari diferite in cazul accidentelor.Proiectul de lege se afla in prezent la Senat și vizeaza modificarea Codului Rutier.Potrivit…

- Constanța ramane fara apa calda și caldura pe perioada nedeterminata, deși iarna este dupa colț, dupa ce compania de furnizare a agentului termic, care se afla in insolvența, n-a mai putut plati factura la gaze.Concret, societatea Electrocentrale Constanța, aflata in insolvența, nu a putut…