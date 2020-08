Presedintele Consiliului National al PSD va fi ales de congres, prevede una dintre modificarile aduse statutului PSD si votate, sambata, de delegatii social-democrati.



"Presedintele Consiliului National al PSD este ales de congres, in componenta echipei de conducere propusa in cadrul unei motiuni", potrivit modificarii, si coordoneaza activitatea Consiliului National si prezideaza sedintele CN, coordoneaza activitatea departamentelor, forumurilor, ligilor, asociatiilor constituite in cadrul partidului la nivel national.



O alta modificare se refera la conferinta organizatiei…