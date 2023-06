Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Gabriela Firea anunța imbunatațirea programului prin care sunt sprijinite financiar cuplurile infertile. Perioada in care pot fi trimise completari ale dosarului crește de la 5 la 15 zile și va fi lansata o platforma digitala pentru depunerea dosarelor.Ministrul Gabriela Firea anunța ca…

- Incepand astazi, 2 mai, operatorul de transport public, Transurban Satu Mare va avea cateva modificari la programul de transport, dupa cum urmeaza: Se introduce o cursa noua pe ruta Satmarel – Draxlmaier Poarta 2 și retur cu plecare la orele 06.10, 14.15, 21.50 din Satmarel spre DRM respectiv la orele…

- Programul pentru cresterea natalitatii a pus in dificultate unele cupluri, potrivit celor mai recente informații. Se percepe taxa la voucherele de 15.000 de lei pentru romani?! Ce explicații a oferit ministrul Familiei, Gabriela Firea, despre aceasta situație: „Taxa de imprimare si expediere a voucherelor…

- Majoritatea afacerilor de familie din Romania (82%) și-au crescut vanzarile in ultimul an financiar, nivel in creștere de la 55% in 2021, an inca afectat de pandemie, și peste procentul de 71% inregistrat la nivel global, potrivit sondajului Global Family Business Survey, realizat de PwC. Mai mult,…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a reactionat dur, intr-o postare pe Facebook, dupa ce un cetatean german, care aducea ajutoare orfanilor din Arad, a fost retinut pentru ca ar fi abuzat doi copii timp de ani de zile.

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a prezentat, astazi, un set de zece masuri legislative care vor ajunge pe masa Guvernului si ulterior a Parlamentului, pentru sustinerea familiei si a tinerilor, in vedere cresterii natalitatii.