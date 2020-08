Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat cresterea plafonului de garantii pentru programul IMM Invest de la 15 miliarde de lei la 20 de miliarde de lei, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "A fost adoptat proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea programului IMM Invest. Asa cum…

- Șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anunțat, joi seara, ca Executivul a pregatit un program in valoare de un miliard de euro, destinat repornirii economiei. Banii vor fi dați sub forma de granturi și vor ajunge in industria HoReCa, dar și la IMM-uri sau PFA-uri.

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a informat, marti, ca proiectul ordonantei de urgenta care prevede facilitati fiscale pentru operatorii care exploateaza jocuri de noroc, aferente perioadei de intrerupere a activitatii, a fost parcurs in prima lectura in cadrul sedintei de Guvern…

- Concediul de creștere a copilului a fost prelungit pentru angajații care actriveaza in domenii unde continua restricțiile pe perioada starii de alerta, printr-o ordonanța de urgența emisa de Guvern, a spus, vineri, seful Cancelariei, Ionel Danca. „A fost adoptata o OUG in domeniul protecției sociale.…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat ca in cadrul sedintei de Guvern de joi a fost adoptat un memorandum care vizeaza utilizarea creditelor de angajament pentru plata unor subventii destinate transportului de calatori, potrivit Agerpres. "A fost adoptat in sedinta de Guvern de astazi…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat ca in sedinta de Guvern de joi a fost modificata H.G. 394/2020, pentru a permite accesul pe plaja si in cazul persoanelor care nu folosesc sezlonguri.

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca in sedinta de guvern de joi a fost adoptata o hotarare privind realizarea exproprierilor pentru sectorul Nord al Centurii Capitalei, suma alocata in acest sens fiind de 29 de milioane de lei. "A fost adoptata hotararea de guvern…

- Șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca (foto), a anunțat, joi seara, ca in cadrul ședinței de Guvern s-a decis numirea lui Gheorgeh Cojanu in funcția de prefect al Capitalei. De asemenea, au fost schimbați...