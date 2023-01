Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul sarbatoririi Micii Uniri din 24 Ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane. Astfel, programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia in Zonele Metropolitane 1-7 se va derula dupa cum…

- PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP, pentru zilele de 23 și 24 Ianuarie 2023 in Alba Iulia si in localitatile apropiate PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP, pentru zilele de 23 și 24 Ianuarie 2023 in Alba Iulia si in localitatile apropiate Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși…

- Metropolitani in autobuz. Parte a zonei metropolitane Timișoara, comuna timișeana Padureni este implicit și membra a Societații metropolitane de transport a acesteia, beneficiind ca atare de serviciile de calatorie ale liniei M 51.

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul Sarbatorilor de Iarna 2022. Programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia, pentru sfarșitul anului 2022 și inceputul anului 2023, in Zonele Metropolitane 1-7 se va modifica dupa…

- PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP, pentru Sarbatorile de Iarna 2022 in Alba Iulia si in localitatile apropiate PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP, pentru Sarbatorile de Iarna 2022 in Alba Iulia si in localitatile apropiate Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul…

- STPT a anunțat ca circulația mai multor mijloace de transport in comun va fi afectata sambata, de lucrarile de toaletare a arborilor pe doua bulevarde din Timișoara. „In urma adresei primite de la Biroul Administrare Spatii Verzi/Recreative din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, prin care se solicia…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport pentru intervalul 30.11.2022 – 02.12.2022 dupa cum urmeaza: – in data de 30 noiembrie 2022 (Ziua Sf. Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei) – program de duminica; – in data de 1 Decembrie 2022 ( Ziua Naționala a Romaniei)…