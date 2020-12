Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice din Olt efectueaza 31 de percheziții, in județele Olt, Prahova, Ilfov și in municipiul București, la sediile mai multor firme și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala cu piese auto, anvelope și utilaje industriale.…

- Dezvaluire exclusiva, de ultima ora: mutare de proporții facuta de Serviciul de Paza și Protecție! SPP-ul se pregatește sa intervina in caz de dezastre, urgențe și crize.In acest context, Serviciul de Paza și Protecție pune la bataie o suma impresionanta, pentru achiziția de... Citește AICI cum se pregatește…

- In ședința extraordinara din 23 octombrie, Consiliul Local a aprobat suplimentarea numarului de posturi pentru Spitalul de Pneumoftiziologie “Nicolae Rușdea” Baia Mare. Mai exact este vorba despre suplimentarea cu doua posturi de medic specialist in cadrul ATI. ”Art. 1 Se aproba suplimentarea numarului…

- Ziarul Unirea Primele proiecte inițiate de Gabriel Pleșa: Se mareste organigrama cabinetului primarului cu 2 posturi. Ce salarii de baza vor avea Printre primele proiecte inițiate de Gabriel Pleșa, ca primar al municipiului Alba Iulia, se afla marirea organigramei primariei, in speța a cabinetului primarului,…

- Primaria Deva va fi mai eficienta și mai aproape de cetațenii municipiului Deva. Astfel ca, in urma ședinței ordinare care a avut loc in aceasta zi, mai funcții de conducere, de execuție și contractuale au fost desființate. Primarul Devei, Florin Nicolae Oancea, anunța ca toți funcționarii publici …

- La propunerea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat Hotararea de Guvern pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii. Conform actului normativ, se prelungeste inca sase luni masura de suplimentare a numarului de 2.000 posturi…

- Guvernul a adoptat o hotarare care prevede suplimentarea cu 750 de posturi a personalului din unitațile de invațamant preuniversitar de stat. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetarii, decizia este complementara celei luate la inceputul anului școlar 2020-2021, cand numarul de…