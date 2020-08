Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere refuzul clubului FCSB de a pune la dispozitie jucatorii pentru actiunea U21, precum si accidentarea lui Radu Boboc de la Viitorul, selectionerul Adrian Mutu a fost nevoit sa modifice convocarile initiale, informeaza News.ro.Citește și: Andrei Chivulete arbitreaza meciul Astra…

- In etapa viitoare din Liga 1, programata la sfarșitul saptamanii, se vor disputa doar patru meciuri, nu șapte: unul in play-off și trei in play-out, noteaza Gazeta Sporturilor.Decizia a fost luata, marți, de catre Liga Profesionista de Fotbal, ca urmare a cazurilor de coronavirus depistate la cluburile…

- Intrucat la mijlocul saptamanii s-au desfașurat jocurile etapei a 7-a, LPF a programat meciurile din runda 8 a play-out-lui din Liga1 incepand cu ziua de duminica. Iata programul jocurilor: Duminica, 5 iulie – ora 13.00: Poli Iași – Sepsi Sf. Gheorghe, ora 17.00: Academica Clinceni – Dinamo.Luni, 6…

- Virgil Ghița (22 de ani) și Andrei Chindriș (21) ar putea compune noul cuplu de fundași centrali de la FCSB. Finanțatorul Gigi Becali (61) este increzator: „Ii iau pe amandoi”. Posibilele transferuri ale lui Virgil Ghița de la Viitorul și Andrei Chindriș de la FC Botoșani la vicecampioana Romaniei,…