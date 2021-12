“La propunerea Ministerului Energiei in sedinta de Guvern de astazi a fost adoptata Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 precum si modificarea Legii pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie nr. 220/2008. Era necesara adoptarea acestei OUG avand in vedere ca realizam si transpunerea in legislatia nationala a Directivei (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica”, a informat Ministerul Energiei. Totodata, printre modificarile realizate…