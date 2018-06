Proiectul, care a fost initiat de parlamentari PSD si ALDE, a intrunit, in plenul Senatului, 74 de voturi 'pentru' si 28 'impotriva'. Senatorii au aprobat toate modificarile la Codul de procedura penala propuse de raportul Comisiei speciale pentru Legile Justitiei, condusa de Florin Iordache. Niciunul dintre amendamentele respinse in Comisie nu a trecut in plen. Potrivit amendamentelor adoptate, instanta de judecata poate dispune controlul judiciar pe o perioada de cel mult 30 de zile, prelungit cu cel mult 160 de zile, cel care spune ca suspectul sa fie adus cu mandat de aducere numai in mod…