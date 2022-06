Modificari in cadrul societatii comerciale SULINA ESTIVAL 2002 SA

Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AIR CLAIM S.A., cu sediul social in municipiul Constanta tinuta in data de 20.04.2022 incepand cu ora 10.00 ora Romaniei , decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA, dupa cum urmeaza:Punctul 1.Aproba numirea ui Straut Dan Andrei in calitate de secretar al…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMVEX S.A. cu sediul in municipiul Constanta, incinta Port, Dana 80 84, jud. Constanta, a fost convocata la sediul Societatii in data de 28 aprilie 2022, ora 12.00.Cu un numar de 10.985.496 voturi pentru, reprezentand 99,97 din capitalul social reprezentat…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat anuntul Adunarii Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul S.C. Grupul DD S.A. si hotararile luate. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul S.C. Grupul DD S.A., cu sediul in Constanta, intrunita in sedinta in data de 14.04.2022, in temeiul…

- Adunarea generala ordinara a actionarilor societatii Compania de Remorcare Maritima COREMAR S.A. cu sediul in localitatea Constanta, Incinta Port, convocata pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor, ca data de referinta la sfarsitul zilei de 14 martie 2022, hotaraste:1. Prin vot…

- Administratorul unic al CAMPIO ICM S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la aceasta societate, la prima convocare, pentru data de 23.05.2022, ora 10.00, la sediul societatii, in loc. Medgidia, jud. Constanta cu urmatoarea ordine de zi:1. Prezentarea, insusirea si aprobarea Situatiilor…

- A avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TUSNAD S.A, in cadrul careia actionarii au luat mai multe decizii.Astfel, s au aprobat situatiile financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor…

- Directoratul societatii SOCEP S.A. Constanta convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27 aprilie 2022 orele 11.00 la sediul societatii din municipiul Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 27 aprilie 2022 orele…

- Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., intrunit in sedinta din data de 21.03.2022 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2022, orele 11:00, in sala de sedinte de la sediul societatii, strada Caraiman, nr. 2, Constanta.Ordinea de zi a Adunarii Generale…