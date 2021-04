Stiri pe aceeasi tema

- Exista cateva noutați cu privire la actele de identitate ale romanilor. Astfel, se vor putea elibera acte de identitate inainte de implinirea varstei de 14 ani. Obligatoriu, prima carte de identitate se elibereaza la implinirea varstei de 14 ani, ca si pana acum. Optional, se poate elibera carte de…

- In data de 29 martie 2021 s-a publicat Hotararea nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani. Ele au fost impuse de adoptarea Regulamentului (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European…

- Modificari esențiale privind buletinul. Poate fi eliberat și pentru copiii de 0-14 ani, daca parinții vor. Vor exista 5 tipuri de acte de identitate. Modificari privind buletinul: Poate fi eliberat și pentru copiii de 0-14 ani In data de 29 martie 2021 s-a publicat Hotararea nr. 295/2021 pentru aprobarea…

- In data de 28 Martie 2021 s-a publicat in Monitorul Oficial Hotararea 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, care vor intra in vigoare peste 30 de zile. Anul trecut au fost aduse…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat ca Executivul a adoptat, in ședința de miercuri, Hotararea de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozițiilor Ordonanței de urgența a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale…

- Lucian Bode, Ministrul Afacerilor Interne: „In ședința Executivului care a avut loc astazi a fost adoptata Hotararea de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozițiilor Ordonanței de urgența a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de…

- Lucian Bode, ministrul de Interne: Romanii vor putea solicita cartea de identitate electronica. In ședința Executivului de miercuri, 10 martie, a fost adoptata Hotararea de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozițiilor Ordonanței de urgența a Guvernului nr.97/2005…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat ca in sedinta de miercuri a Guvernului a fost adoptata hotararea privind stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil, iar romanii vor putea solicita cartea de identitate electronica incepand cu…