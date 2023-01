Modificări importante pentru ITP în 2023. Vezi cu cât s-au majorat tarifele și amenzile Pentru ITP expirat, considerat contravenție, Poliția Rutiera poate da amenda prevazuta in clasa a IV-a de sancțiuni: intre 9 si 20 puncte de amenda.Punctul de amenda este de 145 lei si in 2023. Prin urmare, amenzile pentru ITP expirat in 2023 sunt cuprinse intre 1.305 si 2.900 lei. Cat costa ITP in 2023Prețul pentru efectuarea ITP in 2023 difera in functie de tipul si vechimea autovehiculului, putand varia intre 110 și 200 de lei, in funcție și de service-ul ales, scrie Alba 24. Pentru un autoturism pe benzina sau diesel, prețul ITP in 2023 ajunge la 120-150 de lei. Pentru mașini 4×4 sau autoutilitare,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Reguli pentru ITP in 2023. Cat costa inspecția tehnica și care este amenda pentru ITP expirat. Ce trebuie sa știe șoferii ITP 2023: Pentru toate autovehiculele care circula pe drumuri publice in Romania, este obligatorie Inspecția Tehnica Periodica (ITP). Șoferii care circula cu autovehicule ce au ITP…

- Fata de ultima zi a anului trecut, in care a fost eliminata reducerea de 50 de bani convenita de Guvern si companii, dar si redusa acciza la nivelul minim UE, benzina s-a scumpit cu 49 de bani/l, iar motorina cu 51 de bani/l, in urma evolutiei cotatiilor internationale ale petrolului si produselor petroliere.In…

- Codul rutier din Romania a suferit doua modificari importante anul trecut. Una in luna februarie, iar o alta la inceputul lunii iunie, atunci cand a fost introdus un nou punct: pedepsirea șoferilor agresivi. Insa, aceasta nu este singura schimbare esențiala. Conform noului Cod rutier permisul de conducere…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Ținerea sub control a consumului de energie electrica și monitorizarea constanta a acestuia vin in avantajul consumatorilor de energie electrica. Conform legislației modificate la finalul anului 2022, prețul de plafon al energiei electrice nu mai depinde de media consumului…

- Ce modificari se aplica la SALARII de la 1 ianuarie 2023. Noutațile importante pentru angajați și ce venituri cresc Anul 2023 va aduce masuri importante pentru angajații la stat. In primul rand, se mențin sporurile in sistemul bugetar, iar munca suplimentara va fi compensata cu timp liber și nu cu bani…

- Comunicat de presa| PNL Alba: Guvernul Nicolae Ciuca va majora salariul minim la 3.000 de lei, in timp ce salariul minim in construcții va fi majorat la 4.000 de lei Comunicat de presa| PNL Alba: Guvernul Nicolae Ciuca va majora salariul minim la 3.000 de lei, in timp ce salariul minim in construcții…

- Comunicat: Guvernul Ciuca va majora salariul minim la 3.000 de lei. Salariul minim in construcții va fi majorat la 4.000 de lei. Comunicat de presa PNL Alba: Guvernul Nicolae Ciuca va majora salariul minim la 3.000 de lei, in timp ce salariul minim in construcții va fi majorat la 4.000 de lei. ”Punctul…

- De astazi: Modificari la CODUL RUTIER. Poliția poate dispune și ridicarea mașinilor staționate pe trotuar Noi reguli intra in vigoare din 20 noiembrie in Codul Rutier. Este vorba despre modificarea art. 64 alin. 1 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Legea nr. 302 din 15 noiembrie…