Au fost aprobate, in ambele Camere ale Parlamentului, 42 de modificari si completari aduse la Legea Educatiei Nationale (LEN) si la Legea creselor, urmand ca legea de modificare sa fie promulgata de presedintele Klaus Iohannis.

"In urma cu 2-3 ani, din partea UDMR am primit sarcina de a inventaria problematica din invatamant. Am avut un dialog foarte larg cu toti actorii din sistem: cu asociatiile profesorilor, cu asociatiile elevilor, cu mediul de afaceri pe anumite zone, invatamantul dual si desigur, cu parintii. In urma acestor consultari am depus o initiativa legislativa care a avut…