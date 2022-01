Modificări importante la obținerea certificatului de cazier judiciar din 2022 A intrat in vigoare o noua prevedere legala, din 1 ianuarie 2022, potrivit careia, la eliberarea certificatului de cazier judiciar nu se mai solicita documente in copie, ci se prezinta originalul. In acest context, modificarea semnificativa intervine in cazul eliberarii certificatului de cazier judiciar pentru persoane juridice de tip societate comerciala. Dovada calitații de reprezentant […] Articolul Modificari importante la obținerea certificatului de cazier judiciar din 2022 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din 1 ianuarie 2022, a intrat in vigoare o noua prevedere legala, potrivit careia, la eliberarea certificatului de cazier judiciar nu se mai solicita documente in copie, ci se prezinta originalul. In acest context, modificarea semnificativa intervine in cazul eliberarii certificatului de cazier judiciar…

- In cursul serii de luni, ministrul Sanatații a abordat in cadrul unei emisiuni posibilitațile pe care un cetațean roman le are la indemana pentru a obține certificatul Covid. Pentru persoanele care nu s-au vaccinat și nici nu au trecut prin boala, autoritațile le-au acordat șansa sa se testeze, dovedind…

- De la 1 ianuarie 2022 se anunța noi modificari in ceea ce privește inscrierea la școala de șoferi; astfel, acest lucru va fi posibil de la inceputul anului, doar cu dovada ca persoana respectiva a absolvit 10 clase. Din 100 de persoane care au dat examenul teoretic pentru permisul auto anul trecut,…

- Primaria Bistrița continua campania de testare gratuita și weekendul acesta. Astfel, daca vreți sa va folosiți de un test rapid pentru a obține certificatul verde aveți ocazia maine și sambata, dar și saptamana viitoare, luni și marți. Primaria Bistrița, prin SVSU continua campania de testare gratuita…

- De la inceputul acestei saptamani, cetațenii nu mai au acces in cladirile instituțiilor publice daca nu dețin un certificat verde, lucru care a inceput deja sa creeze o serie de probleme pentru cei care nu dețin acest certificat. Cum putem obține un cazier judiciar daca nu avem certificat verde? Atenție!…

- BERBECSunteti cuprinsi de melancolie si nu reusiti sa va concentrati pe lucrurile importante. Ati putea avea randament de munca mai scazut, care va fi remarcat de sefi. Aveti grija si de sanatate.

- Centrul comercial Shopping City Satu Mare: deschis pentru toți vizitatorii sai, in fiecare zi, intre 10:00 și 22:00 NU este nevoie de certificat verde pentru accesul in magazine, galerie comerciala și hipermarket NU este nevoie de certificat verde pentru a cumpara produse din food court in regim take-away…

- Telegram a anuntat deja ca, luni seara, cand nu a mers WhatsApp, a dobandit 70 de milioane de utilizatori noi. Insa acesta nu este si singurul beneficiar de pe urma problemelor avute de Facebook. Conform unei analize publicate de SensorTower, timpul petrecut in cadrul celor mai importante servicii rivale,…